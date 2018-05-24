Deniliyor ki üst akıl sebep oldu. Kabul, üst akıl sebep olduysa tedbirlerini açıkla kardeşim. Tedbirlerini açıkla biz de yanında duralım” dedi. Miting sona erdiği sırada yaşanan arbedeye ise polis müdahale etti.

Akşener, Konya’da Kılıçarslan Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı. Alanda bulunan kadınlardan tülbent toplayan Akşener, yaptığı konuşmada, "Dünden itibaren Türk ekonomisinin karşı karşıya kaldığı o tehdit sebebiyle ekonomiye ağırlık veren bir konuşma yapmak zorundayım. Bakınız dolar şimdi buraya gelirken baktık 4.70’ti. Dün itibariyle 3 puan faiz artırıldı. Dolar başını aldı gitti. Deniliyor ki üst akıl sebep oldu. Kabul, üst akıl sebep olduysa tedbirlerini açıkla kardeşim. Tedbirlerini açıkla biz de yanında duralım. Tam bir ay evvel iki basın toplantısı yaptık. Ekonominin imdat çağrısını duyduk, bu iktidarı uyarmak için iki basın toplantısı yaptık. Ekonomi kurmaylarımızı topladık aynı zamanda tespit yaptık. Aynı zamanda çözüm önerilerimizi sunduk. Hatta hepinizin yakından tanıdığı Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz bey uzun uzun nelerin yapılması gerektiğini söyledi. Ama bizi sayıdan saymadıkları için, muhalefete hiçbir önem verilmediği için sonuç itibariyle arkadaşlar dinlemedi, gelinen durum bu. Şimdi açık net bir şey söylüyorum. Doların yükselmesi Türkiye’nin borçluluğunu artırır. Sanayicinin hem girdisini hem satışını düşürür. Bakınız iki problemle karşı karşıyayız. Ekonomide bir tercih yaptı Erdoğan, inşaat sektörünü öne koydu. An itibariyle inşaat sektörü yanıyor. Demir arttı, beton arttı, her şey arttı ve yaptıkları inşaatların satışı durdu” dedi.

"2019’da Ramazan ayında Suriyeli kardeşlerimizle yani buradan gidenlerle inşallah Şam Emevi Camii’nde hep birlikte iftar edeceğiz"

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener şöyle devam etti:

"Cenab-ı Hakk’a sözüm olsun, huzurunuzda size sözüm olsun. Bu ülkede adaleti, bu ülkede hukuku, bu ülkede rantın vatandaş nezdinde eşit şekilde paylaştırılmasını, bu devletin açını doyurmasını, çıplağını giydirmesini bir görev olarak göreceğim. Kayırma yapmayacağım, rüşvet ve yolsuzluğu ortadan kaldıracağım, uyuşturucu kaçakçılarını ortadan kaldırmak için en üst seviyede mücadele edeceğim. Allah’ın izniyle Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerinde en mutlu halde yaşatmayı bir görev gördüğümü, 2019’da Ramazan ayında Suriyeli kardeşlerimizle yani buradan gidenlerle inşallah Şam Emevi Camii’nde namaz kılamadı ama biz inşallah hep birlikte iftar edeceğiz. Herkes vatanında memleketinde mutludur. Güçlü bir Suriye güçlü bir Türkiye demektir. Güçlü bir Irak, güçlü bir Türkiye demektir. Komşularımızla ilişkilerimizi düzelteceğiz. Komşularımızla ticaretimiz yeniden gelişecek, karşılıklı yatırımlarımız yeniden gelişecek” şeklinde konuştu.

Miting sona erdi, arbede yaşandı

Meral Akşener’in miting alanından ayrıldığı sırada arbede yaşandı. Alanda bir grubun "Cumhurbaşkanı Akşener" sloganları attığı sırada bir genç ile yanında bulunan kadın Rabia işareti yapınca arbede çıktı. Rabia işareti yapan genç ile kadın, miting alanında parti adına görevli olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. Yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Bu sırada yaşı bir kadın yere düştü. Rabia işareti yapan genç polis tarafından alandan uzaklaştırılırken, kalabalık dağıtıldı.

Akşener, Karaman’da düzenleyeceği mitinge katılmak üzere Konya’dan ayrıldı.