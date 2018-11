İzmir'de yaşayan Beyşehirliler'den Başkan Özaltun'a destek

İzmir'de yaşayan Beyşehirliler'in kurduğu sivil toplum kuruluşlarından Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'a destek geldi.

İzmir'de, Doğanbeyliler Vakfı, Damlapınar, Huğlu, Kayabaşı, Karabayat, Üzümlü, Sadıkhacı, Başgöze ve Meram İnlice Kültür ve Dayanışma Dernekleri ile birlikte aynı çatı altında faaliyet gösteren ve gurbette bu derneklerle birlik ve beraberlik örneği gösteren Konya Beyşehirliler Derneği tarafından yerel seçim sürecine ilişkin ortak bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, İzmir'de yaşayan gurbetçilerin Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun' a destek verdiği belirtilerek, “Gerek gurbetçi dernekleri olarak biz hemşehrileriyle, gerekse ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla, kısacası toplumun her kesimini kucaklayan bir hizmet anlayışı içerisinde doğduğumuz topraklar olan Beyşehir ilçemize pek çok başarılı çalışma yaptığını gözlemlemekle beraber, yaz döneminde ve çeşitli zamanlarda ilçemize yaptığımız ziyaretlerde de bunlara yakından şahitlik yapmaktayız. Gurbetçi dernekleri olarak aynı çatı altında buluştuğumuz diğer mahalle derneklerimizle birlikte İzmir'de faaliyet gösterirken, Belediye Başkanımızla gerek İzmir'de, gerekse Beyşehir ilçemizde ve mahallelerimizde sık sık biraraya geldik. Bölgemize yeni kazanımlar sağlama konusunda sürekli istişare odaklı bir çalışma sergiledik, sergilemeye devam ediyoruz. Başkanımızın özellikle Beyşehir Organize Sanayi Bölgesine yeni yatırımlar kazandırılması hususunda gerek İzmir, gerekse diğer büyükşehirlerimizde yaşayan işadamı hemşehrilerimizle kurduğu yakın irtibat ve sıcak ilişkiler de bölgemizde yeni istihdam kapılarını aralamasına vesile olmuştur. İzmir'de diğer hemşeri derneklerimizle birlikte yaşayan yaklaşık 100 bin nüfusa sahip bir potansiyelimiz bulunuyor. Beyşehir'e kilometrelerce uzaklıkta yaşıyoruz ama doğduğumuz olan topraklara olan sevgimiz her geçen gün artarken, ilçemizle irtibatımızı da hiç bir zaman kesmedik, kesmeyeceğiz. Her gelişimizde Beyşehir'in özellikle son dönemde büyük bir değişim yaşadığına, sürekli bir gelişme içerisinde olduğuna hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bu anlamda, Beyşehir'in kazanımlarının yeni dönemde de devam etmesi için, Beyşehir'e altın dönemini yaşatan mevcut belediye başkanımızı bizler yeniden işbaşında görmeyi arzu ediyoruz” denildi.