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25 Temmuz 2018 17:18

Jahovic: “Lige kadar hazır hale gelmiş olacağız”

Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic, ligin başlamasına kadar hazır hale gelmiş olacaklarını söyledi.

Jahovic: “Lige kadar hazır hale gelmiş olacağız”

25 Temmuz 2018 17:18


Hollanda Arnhem’de hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor’un kampında kulüp sitesine açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Adis Jahovic, ligde oynayacakları ilk maça kadar hazır hale gelmek istediklerini söyledi.


Jahovic, oynayacakları hazırlık maçlarıyla hatalarını göreceklerini belirterek, "4 güzel maçımız var kamp döneminde. Bu maçlarda hatalarımızın neler olduğunu ve nerede olduğumuzu görmek istiyoruz. Takımımıza katılan ve transfer olan yeni arkadaşlarımız var. Onların takımımıza uyum sağlaması adına oynayacağımız hazırlık maçlarının önemi çok büyük. Hazırlık dönemimiz iyi geçiyor. Sakat oyuncumuz yok. Sadece Petar Filipovic var ve onun da en kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz. Ümit ediyorum ki lige kadar olan zamanda güzel şeyler yapıp Erzurumspor maçına hazırlanmış olacağız. Çünkü sezonun başlamasına kısa bir süre kaldı” şeklinde konuştu.


Jahovic, taraftara da çağrıda bulunarak, “Onları bu sezon tüm maçlarımızda geçtiğimiz yıldan daha fazla olarak tribünlerde görmek istiyoruz. Onlar bizim itici gücümüz. Bizi yalnız bırakmasınlar” ifadelerini kullandı.




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