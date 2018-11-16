Jandarma kadınları bilgilendirdi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca kadınlara yönelik seminer düzenlendi.

İlçeye bağlı Ladik Mahallesinde, Konya Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Merkezinde düzenlenen programda, İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Suçları Kısım Amirliğince, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla seminer verildi. Kursiyer kadınların ilgi gösterdiği programda kadın jandarma görevlisi, ‘Kadına yönelik şiddeti doğuran, pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacı ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet' konularında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgiler verdi.