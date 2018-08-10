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10 Ağustos 2018 16:54

Jandarmadan kaçak silah operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 502 adet yasa dışı olarak imal edildiği ileri sürülen av tüfeği ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarmadan kaçak silah operasyonu

10 Ağustos 2018 16:54


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde bazı adreslerde ruhsatsız av tüfeği ve tabanca üretilerek satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, yerleşim merkezinde bulunan 40 farklı adrese baskın düzenledi. Jandarma ekipleri, iş yerlerinde yaptığı aramada ruhsatsız ve faturasız olduğu belirlenen bin 457 adet yivsiz av tüfeği, 45 adet kısa namlulu yivsiz av tüfeği ile bir kuru sıkı tabanca ve 22 muhtelif tabanca parçaları ele geçirdi.


Jandarma tarafından arama yapılan adreslerde usulsüz ve yasa dışı silah üretimi yaptığı saptanan 10 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.




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