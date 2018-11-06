Jandarma'dan kadınlara seminer

Konya'nın Çumra ilçesinde, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konulu seminer düzenlendi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Suçları Kısım Amirliğince düzenlenen seminer İçeriçumra Mahallesindeki Konya Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Merkezinde yapıldı. 45 kursiyer kadının katıldığı seminerde, kadın jandarma astsubay hemcinsleriyle sohbet ortamında bilgiler paylaştı. Seminerde kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacı ile toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet konularında slayt eşliğinde sunum yapıldı.