Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 12:20

Jandarmadan kenevir operasyonu

Konya’nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir evde 116 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadan kenevir operasyonu

26 Haziran 2018 12:20


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selki Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenleyen Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin bahçesinde ekili vaziyette 108 kök, ikametin içerisinde ise kurutulmaya bırakılmış olarak 8 kök olmak üzere toplam 116 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edilirken, olayla ilgili olarak ev sahibi M.K. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç