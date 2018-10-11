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Jandarma'dan okul önlerinde denetim

Konya’da, jandarma ekipleri okul önlerinde trafik ve asayiş denetiminde bulundu.

Konya'da, jandarma ekipleri okul önlerinde trafik ve asayiş denetiminde bulundu.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanındaki ilk, orta ve liselerde güveli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Okulların açık olduğu zaman diliminde asayiş ve trafik uygulaması yapılırken servis araçları ve sürücüleri ile yardımcı personelde denetimden geçiriliyor. Okul önleri ve çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinerek suça sürüklenmesine sebep olabilecek, eğitim-öğretim ortamını olumsuz etkilediği değerlendirilen kişiler hakkında adli ve idari yasal işlemler yapılıyor.

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