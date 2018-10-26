Kaçak kazıda yakalandılar, "çeşmeye su getirmek için kazıyorduk" dediler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kiraladıkları iş makinesiyle 1. derece sit alanında kaçak kazı yaptığı iddia edilen 1'i Suriye uyruklu 3 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler define aramadıklarını, yakında bulunan çeşmeye su getirmek için kazı yaptıklarını söylerken, çeşmenin suyunun aktığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üstünler Mahallesinde define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Tarihi kale kalıntılarının bulunduğu noktaya yakın yerde Ovacık mevkisine gelen jandarma ekipleri, havanın karardığı saatlerde iş makinesiyle orman ağaçlarının bulunduğu 1. derece sit alanında paletli iş makinesiyle yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur açarak kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, kazı yapılan alana paletli iş makinesinin bir çekiciye yüklenerek getirildiğini tespit etti. Olayla ilgili M.U, çekici sürücüsü M.E. ve iş makinesi operatörü Suriye uyruklu A.E.K. jandarma tarafından 1. derece sit alanında kaçak kazı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Çeşmeye su getirmek için kazı yapıyorlarmış

Define arama iddiasını kabul etmeyen şüphelilerin, kazıda kullanmak üzere kiraladıkları iş makinesini yine kiralanan bir çekiciye yükleyerek bölgeye naklettiği, yakınlardaki av için sürekli geldikleri ve su akmadığını iddia ettikleri çeşmeye yeni kaynak suyu bulmak için mevcut kazıyı gerçekleştirdiklerini ileri sürdüğü, araç ve iş makinelerini de bunu bahane ederek bir firmadan kiraladıkları öğrenildi. Ancak, jandarma ekipleri suyu akmadığı iddia edilen çeşmede yaptığı incelemede su akışının olduğunu tespit etti. Kaçak kazıda kullanılan çekici, iş makinesi ve şahısların kullandığı bir otomobile el konuldu. Kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi.