Kadester Mahmut Esad Efendi Seydişehir’de anıldı

yılında memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

İlk olarak Kaymakamlık binası önündeki Mahmut Esad Efendi büstü önünde düzenlenen törende, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Tapu Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından çelenk sunuldu. Çelenk töreninin ardından Şaban Cengiz Kültür Merkezindeki programa geçildi. Kültür merkezindeki programın başlangıcında Konya Bölge Müdürlüğü personeli Mustafa Çakar tarafından naht sanatı ile hazırlanan serginin açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Oyunları tarafından gösteri yapıldı. Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam ve Eğitimci Yazar Ayşe Ünüvar Kadester Mahmut Esad Efendinin hayatı ve çalışmaları hakkında salondaki davetlilere bilgi verildi.

Kadester Mahmut Esad Efendiyi hem anlamak hem de anlatmak için hayatından örnek almak gerektiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki bilim adamlarına baktığımızda kendilerini birçok alanda yetiştirmişlerdir. O dönemdeki insanlar kendilerini birçok bilim alanında yetiştirmişlerdir. Mahmut Esad ilk 15 yılında tefsir, hadis, fıkıh, İslam hukuku ve arkasından felsefe, mantık gibi ilimleri bünyesinde derç etmiş. Daha sonra müspet ilimlere dönmek suretiyle, matematiğinden, fiziğine, tarihine, coğrafyasına kadar öğrenmiştir. Günümüz anlamında fakülte değerindeki okullarda ders vermiş bir yetenek. Bunun için hem anmak, hem anlamak,hem hayatından ibret almak gerekir" dedi.

Bu topraklar bu insanları yetiştirebilmiş ise bundan sonra yine aynı topraklarda aynı özelliklere sahip kişiliklerini yetişebileceğini belirten Başkan Tutal, "Diini ilimlerle, müspet ilimleri bir araya toplanmış, insanlığın ve bu milletin hizmetine sunmuş olan büyüklerimizdendir Mahmut Esad efendi. Seydişehir’de yıllardır anılıyor. Bizlerde yerel yönetim olarak destek veriyoruz. Ben programda emeği geçen Bakan Yardımcımız ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kadester Mahmut Esad Efendi müstesna bir yere sahiptir"

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 171 yıllık geçmişinde farklı yönetim formatlarında vatandaşlara ve Kamu kurumlarına hizmet sunduğunu kaydeden Kaymakam Aydın Erdoğan, "Bu süreçte binlerce şahsiyet teşkilatın ortaya çıkmasında, şekillenmesinde, gelişmesinde aktif rol oynamıştır.Kadastro teşkilatının günümüzdeki formatını almasında şüphesiz Kadester Mahmut Esad Efendi müstesna bir yere sahiptir. Memleketimizde ilk kadastro çalışmasını yapan teşkilatın modern bir hal almasına vesile olan Mahmut Esad Efendi Matematik Fizik, Kimya, Astronomi, Hukuk, İslami İlimler ve birçok dalda kendini yetiştirmiştir. Hayatında öğretmenlikten, mahkeme reisliğine, nazırlıktan, milletvekilliğine kadar bir çok görev icra etmiş, yaşadığı dönemin müstesna kişiliğidir" şeklinde konuştu.

Tapu Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı ise, yapılan araştırmalarda, gelişmiş ülkelerde sanayileşmenin kırılma noktasının, taşınmaz malların, devletin güvencesi altında kayıt altına alınması ile başladığını söyledi. Ülkemizde ilk defa kadastroya yönelik mevzuat çalışmasının teşkilatın kurucusu Mahmut Esad Efendi tarafından çıkarıldığını vurgulayan Adlı, “Bu yasaya dayalı olarak da ilk defa ülkemizde Kadastro çalışmaları başlamış ve ilk uygulama da Çumra tarafında yapılmıştır. Ancak ne yazık ki araya giren Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle kadastro çalışmaları Cumhuriyet kuruluncaya kadar devam edememiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan hemen sonra, 1924 yılında, Tapu Umum Müdürlüğü kurulmuş, 1925 yılında da ardışık iki yasa yürürlüğe konmuştur. Bu yasalar ile birlikte kadastro birimleri de eklenerek kurum Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Mahmut Esad Efendi’nin Tapu kayıtlarından sorumlu Defteri Hakani Nazırlığı esnasında harita ve kadastronun oluşturulmasında ve Osmanlı Devleti’nin tapu ve kadastro mevzuatını yenileştirmek için altı kanunun çıkarılmasında öncülük ettiğini söyledi. Mahmut Esad Efendi’nin pek çok alanda sayısız eser verdiğinin altını çizen Tüfekci, "Mahmut Esad Efendi şark ile garbın en iyi yönlerini şahsında birleştirmiş, avukatlık, hakimlik ve adalet bakanlığı yapmıştır. Meslektaş olmamız hasebiyle bu nadide şahsiyeti önemsiyor ve örnek alıyorum” diye konuştu.

Diğer taraftan Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü olarak Seydişehir’de Orman kadastrosu yapılmamış mahallenin kalmadığının altını çizdi.

Çeşitli etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri verildi

Konya Bölge Müdürlüğü, Serbest Haritacılar ve LİHKAB arasında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlararası masa tenisi turnuvasında 2. olan Konya Bölge Müdürlüğü takım oyuncularına kupalarını Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Genel Müdür Mehmet Zeki Adlı verilirken ,Seydişehir’de ilköğretim ve liseler arası yapılan koşu, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere de ödülleri Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından verildi. Törenin ardından, Mahmut Esad Efendi Bilim Kültür ve Sanat Kulübü tarafından düzenlenen ‘Anadolu Evliyaları’ temalı gösteri izleyicilerle buluştu.

Programa Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Kaymakam Aydın Erdoğan, Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk , Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Genel Müdür Yardımcısı Adil Hakan Ayber, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Postacı, Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürü Kenan Çiftçi, siyasi parti ilçe başkanları, STK başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, İstanbul ve Konya Tapu Kadastro Personeli, gazeteciler, kaymakamlık ve belediye başkanlığı personeli ile vatandaşlar katıldı.