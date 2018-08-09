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09 Ağustos 2018 12:29

Kadı İzzettin Cami restorasyonu tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu döneminin tanınmış devlet adamlarından Kadı İzzettin Muhammed tarafından yaptırılan Kadı İzzettin Cami’nin restorasyonunu tamamlarken, caminin yanında bulunan Kadı İzzet Evi’nin restorasyonunu da sürdürüyor.

Kadı İzzettin Cami restorasyonu tamamlandı

09 Ağustos 2018 12:29


Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay ilçesinde bulunan Kadı İzzettin Cami’nin restorasyonunu tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük bir titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda caminin günümüze yeniden kazandırıldığını söyledi.



"Medeniyetimize, ecdadımıza ve geçmişimize sahip çıkıyoruz"


Büyükşehir Belediyesinin Konya genelinde çok sayıda tarihi eseri restore ederek şehir kültürüne ve turizmine kazandırdığını belirten Başkan Altay, ecdat yadigarı eserleri ihya etmek için restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Son olarak, Selçuklu döneminin önemli devlet adamı olan Kadı İzzettin Muhammed tarafından yaptırılan Kadı İzzettin Cami’nin restorasyonunu da tamamladıklarını kaydeden Altay, “Bu önemli çalışma ile medeniyetimize, ecdadımızın eserlerine dolayısıyla tarihimize sahip çıkmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.


Cami restorasyonunun yanı sıra caminin hemen yanında bulunan Kadı İzzettin Muhammed’in Evi’nin de restorasyon çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Altay, restorasyon ile evin Konya kültürüne önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kadı İzzettin Cami restorasyonu ile devam eden Kadı İzzettin Evi yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak.




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