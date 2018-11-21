Kadın başkan destek verdi, üretici kadınlar pazara indi

Konya'nın merkez Meram ilçesinin kadın Belediye Başkanı Fatma Toru'nun desteğiyle ilçeye bağlı dış mahallelerde yaşayan üretici kadınlar doğal ürünlerini kurulan pazarda satmaya başladı.

Yöresel ürünlerin ve üreticilerin desteklenmesi, Meramlıların doğal ürünlere kaynağında ilk elden ulaşmaları amacıyla düzenlenen ‘Meram Köyleri Melikşah Pazarı'nda projesi üretici kadınların gelir kaynağı oldu. Köy statüsündeyken yerel yönetimler yasası ile dış mahalleye dönüşen yerleşim yerinde yaşayan kadınlar ürettikleri doğal ürünleri kapılarının önünden kendilerini alan Meram Belediyesine ait servis araçlarıyla ilçe merkezindeki 'Melikşah Pazarı'na getiriliyor. Burada kurulan stantlarda ürünlerini satan kadınlar yine aynı servis araçlarıyla evlerine bırakılıyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Pazar yerini gezerek üretici kadınlarla buluştu. Kadınlarla sohbet ederek alışveriş yapan Başkan Toru, proje hakkında bilgi verdi. Kapalı pazar alanında 300 kadının stant açtığını belirten Başkan Toru, satılan ürünlerin herhangi bir komisyoncu olmaksızın halka uygun fiyatlarla ulaştırdığını söyledi. Başkan Toru, "Bu sayede hem üretime teşvik hem istihdama katkı sağlayarak hem de halkımızın doğal ürünlerle buluşması daha sağlıklı beslenmesi konusunda Meram Belediyesi olarak bu projeye destek vermiş durumdayız. Burada A'dan Z'ye her türlü ürün var. Kadınlarımız büyük bir özveriyle ürünlerini üreterek buraya birinci elden ulaştırmış oldular ve pazarın devamlı olmasını istiyorlar. Oldukça memnunlar. Meram'ın köylerinde, mahallelerinde, kırsalında üretime katkı sağlayan kendi el emeğiyle ayakta durmayı tercih eden tüm kadınlarımız desteği hak ediyor. Özellikle coğrafyamız Anadolu'da kadınımızın yüzyıllar boyu emek vererek, aile ekonomisine katkı sağlayarak ayakta durmasının bir çabası, bir sonucu bu. Bir kadın belediye başkanı olarak gerek kırsalda gerekse şehir merkezindeki hanımlarımızın üretime katkı sürecinde destek vermeye devam edeceğim” dedi.