Kadınlara sağlıklı yaşam semineri

Medicana Konya Hastanesi ile AK Parti İl Kadın Kolları ortaklaşa, “Sağlıklı Hisset, Bilinçli Kadın, Sağlıklı Nesil” konulu kadınlara yönelik seminer düzenledi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Fulya Erdemil, hastanenin tıp fakültesi olduktan sonra sorumluluklarının arttığını belirtti. Erdemil, “Sizlerle birlikte yeni bir dönem boyunca Konya ili ve çevresindeki tüm ilçelerdeki ihtiyacı olan kadınlara yönelik olarak, dokunabilmek, sağlıklarına bir el uzatabilmek amacıyla bu toplantıda bir araya geldiğimiz için ve size bir bayan yönetici olarak ev sahipliği yaptığım için gerçekten mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz üzere Medicana Sağlık Grubu olarak Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olduk ve bu bize artık ayrıca daha fazla sorumluluklarda yüklüyor. Bu bilinçle daha fazla ileriye gidebilmek amacıyla sizlerle de birlikte sosyal sorumluluk projelerine adım atmayı amaçlıyoruz. Hastanemizde hizmet veren doktorlarımızdan, hekimlerimizden ve tüm çalışanlarımız herkes bu sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak destek vermekten gurur ve mutluluk duyuyor. Ve her geçen gün bu hep birlikte hem Konya ilimiz ve çevresine hem de hastanemize büyük bir güç sağlıyor” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan ise seminerlerin 3 yıl boyunca devam edeceğini dile getirerek, “İlk serimizi, 1 yıllık sürecimizi başlatmış olduk. Bu da ikinci seminerimiz. İlk seminerimizi Karapınar ilçemizde, Ereğli, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerimizin katılımıyla tamamladık. Bu seminerimizde merkez ilçelerimizde her ay mutlaka rutin bir şekilde konuşmacı doktorlarımızın ve branşlarının değişeceği şekilde planladık. Ve bugün de Meram, Selçuklu ve Karatay ilçe başkanlarımız ve değerli ekipleriyle birlikte, il teşkilatımızla buradayız. İnşallah bu seminerlerimiz hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş ve Diyetisyen Beyza Vural Öten'in, katılımcı kadınlara sağlıklı yaşam için önerilerde bulunması amacıyla gerçekleştirdikleri sunumla sona erdi.