Kadınlarda en çok rastlanan enfeksiyona dikkat

Medicana Konya Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hüsnü Alptekin, jinekolojik hastaların en sık başvuru sebeplerinden birinin alt genital sistem enfeksiyonları olduğunu belirtti. Alptekin, enfeksiyon hastalıklarında gerekli tedavilerin yapılmaması durumunda gebe kalamama ihtimalinin ortaya çıkacağını vurguladı. Alptekin şöyle konuştu; “Üreme çağında, vajinada birçok farklı mikroorganizma her hangi bir hastalığa neden olmaksızın vücudun normal savunma mekanizması olarak bulunur. Bu birliktelik flora olarak tanımlanır. Bu mikroorganizmalarca, sağlıklı vajinal mukozada östrojen hormonunun etkisiyle asit etkili maddeler üretilir ve sonuç olarak vajinal pH 4-4,5 arasında tutularak asidik olması sağlanır. Asidik pH, hastalık yapan yabancı mikroorganizmaların ortamı istila etmesine izin vermez. Normal floranın ve asidik ortamın vajinal duş, sigara, regl döneminde birliktelik, vücudun bağışıklık sisteminin baskılanması gibi birtakım risk faktörleri ile bozulması anormal mikroorganizmaların çoğalmasına ve enfeksiyona neden olur. Klinik olarak hastada etken olan mikroorganizmaya göre değişen farklı renk, kıvam ve miktarda vajinal akıntı, kötü koku, kaşıntı ve rahatsızlık hissi, idrar yaparken yanma, ağrılı cinsel ilişki, kasık ağrısı, yüksek ateş, titreme, kasık lenf bezlerinde büyüme, genital bölgede ağrı, kızarıklık, siğil, ülser ve şekil bozukluğu gibi enfeksiyon bulguları saptanabilir. Klamidya gibi bazı enfeksiyon ajanları klinik bulgu vermeyebilir ancak tüplerde oluşturduğu tahribat nedeni ile gebe kalamamaya sebep olabilir.”

“Doğru tanı ve uygun tedavi önemli”

Kadın Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hüsnü Alptekin, doğru tanı ve uygun tedavinin enfeksiyon hastalıklarını ortadan kaldıracağını ifade etti. Alptekin, “Kadın genital yol enfeksiyonlarının birçoğu cinsel yolla bulaşır, bulaştırıcılık ve uzun dönem sonuçları yönü ile daha bir önem arz eder. Enfeksiyon dış genital bölgeye ve vajinaya sınırlı olabildiği gibi üst genital bölgeye yani rahim, tüpler ve yumurtalıklara, hatta karın içine de yayılabilir. O zaman sonuçları daha ağır olacaktır. Enfeksiyon çoğunlukla aşağıdan yukarıya yayıldığı gibi ayrıca appendisit, bağırsak iltihabı şeklinde komşu doku ve organlardan genital organlara direkt de yayılabilir. Tüberküloz ajanı ise kan yolu ile rahme ve tüplere yerleşebilir yine gebe kalamamaya neden olabilir. Kadın genital yollarında enfeksiyona yol açan ajanlar bakteri, virüs, mantar ve parazit orjinli olabilir. Tabi ki uygun tedavi ayrıcı tanı ile etken patojenin doğru tanımlanmasına bağlıdır. Kadın genital yol enfeksiyonlarına erken dönemde doğru tanı koyma ve tanıya yönelik uygun tedavi sunma önemlidir. Çünkü sonradan gelişecek tekrarlayan enfeksiyon, dış gebelik, kronik kasık ağrısı, tüplerde oluşan tıkanıklık ve şekil bozukluğu nedeni ile infertilite (gebe kalamama), yumurtalık çevresinde ve alt karında abse oluşması ile ilişkilidir. Bu nedenle, yukarda tanımlanan şikâyetleri olan hastalar hekime başvuruda geç kalmamalıdırlar. Erken dönemde tedavi antimikrobiyal ajanlarla sağlanabilir iken, uzun dönemde kronikleşmiş vakalarda cerrahi tedavi gerekebilir. Şayet hastada tüpler fonksiyonlarını kaybetmişse doğal yoldan gebelik elde edilemeyip yardımcı üreme teknikleri (tüp bebek) gerekebilir. Yine iç genital organlarda ve çevresinde oluşmuş abse tedavi edilmez ise ölüme varan olumsuz sonuçlar doğurabilir. Alt genital enfeksiyonların tedavisi, üst genital enfeksiyonların görülme oranını ciddi oranda azaltmaktadır” şeklinde konuştu.