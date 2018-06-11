Kadir Gecesi’nde Mevlana Meydanı’nda binler buluştu

Konyalılar Kadir Gecesi’nde Mevlana Müzesinin yanıbaşındaki meydanı doldurarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programına katıldı. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesini Mevlana Meydanında idrak etmek isteyenler alana gelerek sahur vaktine kadar ibadet etti. Mevlana Meydanının dolup taştığı mübarek gecede, yer bulamayanlar Mevlana Caddesi üzerinde saf tutarak namazlarını kıldı. Vatandaşlar mübarek gecede dua ederek, birlik mesajı verdi.