Kadir Gecesi’nde onbinler Mevlana Meydanı’nda bir araya geldi

Konyalı vatandaşlar, bu senede Kadir Gecesi’nde Mevlana meydanı buluştu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıllarda hizmete sunulan Mevlana meydanı, mübarek Kadir Gecesinde Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve on binlerce insanı ağırladı. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesini Mevlana Türbesi yanında, Sultan Selim Camisinde idrak etmek isteyen on binlerce Konyalı alanı doldurup dua ederek, dünyaya birlik mesajı verdi. Bakan Fikri Işık daha sonra Mevlana Türbesi’ni ziyaret etti.

Yapılan ibadetler ve duanın ardından vatandaşlar, Kadir Gecesinin tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını diledi.