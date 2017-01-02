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02 Ocak 2017 03:08

Kafede silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kafede silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

02 Ocak 2017 03:08

Konya’da bir kafede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Alaeddin Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Önder Y. ve Abdullah Ş. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Önder Y. polis ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayda yaralanan Abdullah Ş. ise arkadaşları tarafından başka bir özel hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Yaralı şahısların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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