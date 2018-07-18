Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 18:59

Kaldırımda erkek cesedi bulundu

Konya’da kimliği belirlenemeyen bir şahıs kaldırım üzerinde ölü bulundu.

Kaldırımda erkek cesedi bulundu

18 Temmuz 2018 18:59


Olay, saat 17.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Bezmi Alem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri incelemelerin ardından henüz ismi öğrenilemeyen 30 yaş aralığındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hayatını kaybeden şahsın etrafına çadır çekerek şahıs üzerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan hayatını kaybeden şahsın yanında bulunan şırınga ve iğne dikkat çekti. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç