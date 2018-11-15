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Kalp krizine yenik düşen MHP'li İlçe Başkanı defnedildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu, dualarla defnedildi.


TBMM'de yapılacak grup toplantısına katılmak için gittiği Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı özel bir hastanede yaşam mücadelesini kaybeden MHP Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu, Merkez Camii'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığına defnedildi.


Cenazeye, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, partililer, çok sayıda vatandaş katıldı.

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