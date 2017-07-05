Kamelyaya çarpan otomobil 25 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, Beytepe Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan S. (18) yönetimindeki 42 BKD 74 plakalı otomobil, Seyir Tepesi mevkisine geldiğinde kontrolden çıkarak kaldırım üzerindeki kamelyaya çarparak parçaladı. Duramayan otomobil sonrasında kamelya arkasında bulunan yaklaşık 25 metrelik uçuruma uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Sevcan K. (17) ve Burcu Emir K. (16) yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anında kamelyada kimsenin olmaması kazanın boyutlarının büyümesinin önüne geçti. Hafif şekilde yaralanan kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şarampoldeki otomobil kurtarıcı tarafından çıkarıldı.

Sürücünün, polise, seyir halinde iken direksiyonun kilitlendiğini, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca kontrolden çıkararak kamelyaya çarptığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.