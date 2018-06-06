Kamyonet önce motosiklete sonra da ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysi T. idaresindeki 42 CFG 47 plakalı kamyonet, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Ali Z. yönetimindeki 42 DNC 63 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın ardından her 2 araçta kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Yol kenarına savrulan kamyonet ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her 2 araç sürücüsü ve kamyonette bulunan Davut T. ile Ahmet T. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonette bulunan ve Afganistan uyruklu olduğu tahmin edilen kimliği belirlenemeyen 1 kişi ise hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.