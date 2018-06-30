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30 Haziran 2018 16:07

Kamyonet su dolu kanala uçtu: 9 yaralı

Konya’da su dolu kanala düşen kamyonetteki 9 kişi yaralandı.

Kamyonet su dolu kanala uçtu: 9 yaralı

30 Haziran 2018 16:07


Kaza, Çumra ilçesi Abditolu Mahallesi Saraçoğlu Caddesi Saz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Abditolu Mahallesi yönüne giden plakası henüz belirlenemeyen tıra çarpmamak için manevra yapan Mehmet S. idaresindeki 42 CFA 88 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada aracın sürücüsü ile birlikte 9 kişi yaralandı. Su dolu kanaldan çıkan yaralı sürücü ve aynı aileden Hanife (47), Yusuf (7), Mehmet S. (50) ile Halime I. (40), Musa I. (3), Fatma I. (22), Tunahan I. (1) ve İkbal U. (60) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kaza sonrası su içine dalış yapan itfaiye görevlisi araç içinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Suya gömülen araç kanaldan çıkartılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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