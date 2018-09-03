Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 10:41

Kamyonetle çarpışan otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kamyonetle çarpışarak yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kamyonetle çarpışan otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

03 Eylül 2018 10:41


Kaza, Beyşehir-Yenişarademli-Şarkikaraağaç Karayolu Gölyaka Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram S.’nin kullandığı 43 BC 171 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mevlüt B.’nin kullandığı 10 VP 230 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yoldan çıkan ve yaklaşık 30 metre yükseklikten Beyşehir Gölü kıyısındaki uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Irmak ve Özlem B. ile Ömer Ö. yaralandı.


Yaralılar, kaldırıldıkları Isparta’nın Şarkikaraağaç İlçesi Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kamyonetin sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı otomobil sürücüsü Mevlüt B.’nin Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesinde görev yaptığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç