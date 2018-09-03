Kamyonetle çarpışan otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Kaza, Beyşehir-Yenişarademli-Şarkikaraağaç Karayolu Gölyaka Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram S.’nin kullandığı 43 BC 171 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mevlüt B.’nin kullandığı 10 VP 230 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yoldan çıkan ve yaklaşık 30 metre yükseklikten Beyşehir Gölü kıyısındaki uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Irmak ve Özlem B. ile Ömer Ö. yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Isparta’nın Şarkikaraağaç İlçesi Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kamyonetin sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı otomobil sürücüsü Mevlüt B.’nin Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesinde görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.