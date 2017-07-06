Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 00:06

Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

06 Temmuz 2017 00:06


Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Konya yolu 15’nci kilometresi Gevrekli Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sevtap A. (39) idaresindeki 34 VG 9020 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete seyir halindeki Ramazan A. (47) idaresindeki 42 EER 52 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü Sevtap K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine yaralı olay yerine çağrılan ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:22
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:06
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!