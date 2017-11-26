Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Konya’ya gelen Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi’ni ziyaret etti. MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Hıfsı Soydemir ve Ekonomik İlişkiler Komisyonu (MEKİK) Başkanı Hilmi Kağnıcı ile görüşen konuk Büyükelçi, Konya ile Kanada sanayi ve tarım sektörü hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Chris Cooter yaptığı açıklamada, Konya ve Kanadalı firmaları buluşturarak ortak menfaatler doğrultusunda hareket etmek istediklerini kaydetti. Büyükelçi Cooter, “Konya’nın gelişimini yakından görmek ve tanık olmak için bu ziyareti düzenledik. Konya tarım ve sanayi alanında oldukça mesafe alınmış durumda. Kanada’nın da tarım, otomotiv, makine ve maden sektörü gibi başlıca sektörlerde gelişmişliği var. Türkiye’nin de Ortadoğu ve Afrika pazarlarında bir pazar ağırlığı var. Bu konuda Kanadalı ve Konyalı firmaları bir araya getirip, işbirliği içerisinde ortak menfaat doğrultusunda hareket etmelerini istiyoruz. Önümüzdeki günlerde iş adamı heyetimiz Türkiye’ye gelecek ve Konya’yı onlara anlatacağım. Burayı da ziyaret etmelerini isteyeceğim” dedi.

Hıfsı Soydemir ise, “Ziyaretinizi Kanada ile ikili ilişkilerimizi artırmaya yönelik bir adım olarak görüyoruz. MÜSİAD Konya olarak bu konularda daha iyi durum değerlendirmesi yapabilmek adına hem Büyükelçi’yi hem de Kanadalı iş adamları heyetini daha kapsamlı bir ziyaret için Konya’ya davet ediyoruz” diye konuştu.

MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Hıfsı Soydemir, Büyükelçi Chris Cooter’e günün anısına hediye verdi.