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23 Kasım 2017 11:32

Kanepeden düşen 7 aylık bebek hayatını kaybetti

Konya’da Suriyeli 7 aylık Hatice bebek kanepeden düşerek hayatını kaybetti.

Kanepeden düşen 7 aylık bebek hayatını kaybetti

23 Kasım 2017 11:32

Bebeğinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine anne ve babası gözaltına alındı.


Olay, geçtiğimiz hafta merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Handan Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre 4 yıl önce iç savaş nedeniyle Suriye’den Konya’ya gelen Mutaz El Selame (19) burada Meryem El Selame (18) ile evlendi. Yeni evli çiftin yaklaşık 7 ay önce Hatice isminde bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çiftin 7 aylık kızı Hatice bir hafta önce kanepeden düşerek beyin kanaması geçirdi ve hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda küçük Hatice’nin ölümünün şüphelisi bulunması üzerine savcılık tarafından olayın yaşandığı evde inceleme talimatı verildi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri eve gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından anne Meryem ve baba Mutaz El Selame ifadeleri alınmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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