Kanser hastası eşi için yardım bekliyor

Çaresiz kalan kanser hastası kadının eşi Şükrü Yılmaz, 11 yaşındaki kızı ile birlikte tedavi için umut olan ilacın alınabilmesi için yardım ve dua istiyor.

Beyşehir ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası 34 yaşındaki Şükrü Yılmaz, 11 yıllık evli olduğu eşi Serpil Yılmaz’a Ocak ayında, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde akciğer kanseri teşhisi konulduğunu belirtti. Halen eşinin tedavisinin bu hastanede sürdüğünü anlatan Yılmaz, “Tüm tedaviler uygulandı, kemoterapi ve ışın tedavisi de dahil. Ancak maalesef bir fayda görmedi. Tam tersine hastalığı ilerledi, birinci devredeyken metastaz yapmış durumda. Şu an tedavisi için doktorların kullanması gerektiğini belirttiği Keytruda isimli bir ilaç var. Doktorlarımızın son söylediği, bu ilacın bir an önce alınması gerektiği, çünkü kemoterapi ile bir yol alamadıklarını söylediler. Ancak, devletimiz bu ilacın ücretini çok pahalı olduğu için karşılamıyor. İlacın fiyatı 11 bin 892 lira, bir dozu 100 miligramlık. Normalde iki doz kullanılması gerekiyor. Bu da 24 bin liraya yakın bir para tutuyor. En az 8 kür olması gerekiyor. Bu da 190 bin lira civarında bir rakama ulaşıyor. Bu tedavi süreci iki yıla uzarsa ki o da 800 bin liraları filan buluyor. Böyle bir gücümüz, mali imkanımız olmadığı için CİMER’e yazı yazdık, Sağlık Bakanlığına konuyu ilettim ilacın temini noktasında talebimize ilişkin. Bu talebimizle ilgilenileceğine inanıyorum, bu konudaki umutlarımızı kaybetmiş değiliz. Ancak, daha bir sonuç almış da değiliz. İnşallah bir sonuç verir de, bizlere ve bizim durumumuzda olan insanlara yardımcı olunur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da bu konuda seslenmek istiyorum. Bizim yaşadığımız sıkıntı ile ilgili bu konuya bir el atacağını, bizim sesimize de kulak vererek, bizi göreceğine inanıyorum. Çünkü bizim gibi bekleyen çok hastalar var bu konuda İnşallah bizim gibi onlara da yardımcı olunur. Çünkü bu ilacın tedavi sürecinde doktorlar bayağı bir faydası olduğunu söylüyorlar, kullanıp da çare görenleri biliyoruz. Biz maddi imkansızlıklar nedeniyle bir türlü denek aşamasına girip kullanamadık” dedi.

Kaymakamlıktan aileye yardım kampanyası desteği

En son olarak Beyşehir Kaymakamlığına bu konuda yardım için başvuruda bulunduklarını anlatan Şükrü Yılmaz, “Valiliğimizin onayıyla Beyşehir Kaymakamlığımız ilacın temini noktasında hayırseverlerimizin yardım edebilmesi için bir yardım kampanyası başlattı. İş Bankası Beyşehir Şubesinde açılan yardım hesabı ile başlayan kampanyaya vatandaşlarımızın da dualarıyla birlikte destek olacağına inanıyor ve bekliyoruz. Çünkü çok çaresiz durumdayız” diye konuştu.

Kanser hastası 31 yaşındaki Serpil Yılmaz da, tedavisi için gerekli olan ilacın devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanmasını sadece kendisi için istemediğini, bu konuda bir umut bekleyen tüm hastalar için de beklediğini dile getirerek, “Benim gibi binlerce insan var. Bir tek benim için değil, onlar için de bu ilacın ücretsiz olarak bizim gibi maddi imkansızlıklar içerisinde olan insanlarımız için sağlanmasını istiyorum” dedi. Yılmaz, hastalığın başında ev işlerini yapabilirken, ilerlemesi sonucunda artık yemek de dahil hiçbir ev işi yapamadığını da belirterek, “Nefes almakta zorlanıyorum, hastalığımın her geçen gün ilerlemesinden hiçbir şey yapamıyorum. Yatağa bağlı hale geldim. Geceleri dahi uyuyamıyorum. Bu konuda yardım eli uzatacak devletimize ve insanlarımıza minnettar olacağız” diye konuştu.

Ailenin 11 yaşındaki kız çocukları Havva Melisa da, annesinin iyileşmesini istediğini belirtirken, “Çünkü annemi seviyorum. Cumhurbaşkanımız inşallah ona da yardım eder. İlaç beklentimizin karşılanması konusunda umutluyuz” ifadelerini kullandı.