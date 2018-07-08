Akşehir ilçesinde ikamet eden ve aşçılık yapan şeker hastası Tufan Tolunoğlu, 5 yıldan beri yüksek dozda insülin kullanarak rahatsızlığını kontrol etmeye çalıştı. Yaşam standartlarını iyileştirmek için Konya Medicana Hastanesi Genel Cerrah Poliklinikliğine başvuran Tufan Tolunoğlu, yapılan tetkikler sonrası kapalı şeker ameliyatı olmasına karar verildi.

Cerrahi müdahale iki aşamadan oluşuyor

Hastanın ameliyat için kendilerine başvurduklarını belirten Genel Cerrah Yrd. Doç. Dr. Abdülhalim Serden Ay, kapalı şeker ameliyatı yaparak hastanın şekerini düşürmeyi amaçladıklarını belirtti. Dr. Öğretim Görevlisi Abdülhalim Serden Ay, “Hastamız uzun süredir yüksek dozda insülin kullanmasına rağmen bir türlü şekeri düzenlenememiş şekilde polikliniğimize başvurdu. Hastamızda diyabete ek olarak diyabet kaynaklı karaciğer yağlanması ve hipertansiyon gibi ek rahatsızlıkları da mevcuttu. Yapılan tahlil ve tetkiklerde laparoskopik (kapalı şeker ameliyatı) olmasına engel bir durum olmadığını belirledik. Daha sonra başarılı bir şekilde laparoskopik şeker (diyabet) ameliyatımızı gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası 3. günde bile hastamızın şekeri insulin kullanmadan normal seviyelere geriledi. Şeker, diyabet ameliyatı tamamen kapalı yöntemle gerçekleştiği için de çok kısa sürede hastalarımız ayağa kalkıyor ve normal hayatına geri dönebiliyor. Biz bu ameliyatlar ile diyabetle yaşamanın bir mecburiyet olmadığını ve diyabet cerrahisi ile hastalarımızın ilaç ve insüline gerek duymadan sağlıklı bir yaşam sürebileceğini göstermiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Hastanın ameliyat olabilmesi için vücudundaki insülin rezervinin yeterli olmasının gerektiğini vurgulayan Dr. Öğretim Görevlisi Abdülhalim Serden Ay, "Bu cerrahi müdahalede 2 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama, midenin küçültülmesi ile erkenden tokluk hissinin oluşturulması ve yine midenin küçültülmesi ile gıdaların mideyi hızlıca terk etmesini sağlamak. İkinci aşamada ise bağırsağın son bölümünü bağırsağın baş kısmına alarak pankreasın daha hızlı insülin salgılamasına sebep oluyoruz. Böylece şekeri daha iyi ve daha hızlı bir şekilde kontrol altına almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Ameliyat kararı alma sebebim hayat standartlarımı yükseltmek istemem”

Yaşam standartlarını yükseltmek için ameliyat olmaya karar verdiğini söyleyen Tufan Tolunoğlu, “Bana 5 yıl önce şeker hastalığı tanısı konuldu. 4 yıl önce de insülin kullanmaya başladım. Son 3-4 aydır hayatım sürekli uyuyarak geçti. Ondan sonra bu ameliyatın yapıldığını öğrendim. Daha sonra Abdulhalim Bey ile temasa geçtim. Abdulhalim Bey bu ameliyatın yapılabileceğini ve rahatlatabileceğini söyledi. Daha önce benim şekerim 200-250’nin altına hiç düşmezdi. Ameliyattan sonra şekerim 80-90’lara düştü. Ameliyat kararı alma sebebim hayat standartlarımı yükseltmek istemem. Çünkü ben yaşıyor gibi değildim uyuyordum, yiyordum ve vücutta ağrılar vardı. Bu nedenle karar aldım. Ameliyat olduktan gün sonra insanları net görüyorum. Yani 6 gün önce ben ameliyat oldum. İnsanların yüzlerini görüyorum. İlk defa ayaklarım yanmıyor, uzun zamandan beri bedenim yanmıyor üzerime bir şey örterek yatabildim. Ondan sonra ben hemen değil ama biraz zaman geçince çok ciddi gelişmelerin olacağını düşünüyorum. O insülinden bile kurtulmak büyük başarı olacaktır” dedi.

“Ameliyat olduktan sonra 6-7 kilo verdim”

Ameliyattan sonra kilo vermeye başladığını vurgulayan Tufan Tolunoğlu, “Ben her şeyin insanın kafasında bittiğine inanırım. Kafanda bitireceksin, yardım alacaksın tamamen bitireceksin. Böyle bir durum varsa ameliyat olmakta fayda var. Bitmeyen bir şey olamaz. Şeker bitmeyen bir hastalık. İyileşilebilecekse ameliyat olunabilir. Ben şeker hastası olmadan önce kilom 80’lerdeydi. Şeker hastası olduktan sonra 145 kiloya çıktım ben. Ondan sonra bunu da minimum 125 kiloya indirebildim. Ama şu anda daha 5-6 gün olmasına rağmen 6-7 kilom gitmiş durumda. İlerleyen süreçte 40-45 kilo vereceğim ve hayat standartlarımın yükseleceğini düşünüyorum. Şu anda 118-119 kiloyum” şeklinde konuştu.