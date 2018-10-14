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Kapatılan derneğin bodrumunda başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Konya’da iki ay önce kumar oynatıldığı sebebiyle kapatılan derneğin bodrum katında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Konya'da iki ay önce kumar oynatıldığı sebebiyle kapatılan derneğin bodrum katında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.


Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ay önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle kapatılan ruhsatsız 4 katlı ruhsatsız dernek binasının bodrum katından gelen kötü kokulardan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerinde gelerek binada inceleme yapan polis, kilitli olan bodrum katının kapısını çilingir yardımıyla açtı. İçeriye giren polis, bodrumda başından vurulmuş halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Polis, 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin yanında bir av tüfeği ve boş kartuşlar buldu. İnceleme yapan polis, bodruma giriş kapasının dışarıdan asma kilitle kilitli olduğunu tespit etti. Toplanan deliller doğrultusunda olayda güçlü cinayet şüphesi bulunan polis, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık on gün bodrumda kaldığı tahmin edilen ceset, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

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