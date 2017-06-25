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25 Haziran 2017 18:05

Kapatılan mermer ocağındaki gölet 2 kuzene mezar oldu

Konya’nın Bozkır ilçesinde kapatılan maden ocağındaki kar sularının birikmesiyle oluşan gölete 2 kuzen boğularak hayatını kaybetti.

Kapatılan mermer ocağındaki gölet 2 kuzene mezar oldu

25 Haziran 2017 18:05


Olay, öğle saatlerinde Bozkırın Sorkun Mahallesi Heseli Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatilini geçirmek üzere Konya’dan memleketleri Bozkır ilçesine bağlı Sorkun Mahallesi’ne gelen Ahmet Demir (13) ve Mehmet Demir (15) adlı kardeşler aileleriyle birlikte yaylaya gittiler. Burada halalarının kızı Berna Zeybek (13) ile birlikte yaylanın yakınında bulunan mermer ocağına giden kuzenler, ocağın içinde kar sularının birikmesiyle oluşan gölete girdiler. Suyun içerisinde Ahmet Demir ve Berna Zeybek suyun içerisinde çırpınmaya başlayarak tabanda bulunan balçığa saplandılar, suya yeni giren Mehmet Demir ise kurtulmayı başardı. Mehmet Demir yaylaya koşarak ailelerine haber verirken, olay yerine gelen Berna Zeybek’i babası Osman Zeybek sudan çıkarmayı başardı ancak daha ileride olan Ahmet Demir’e ulaşılamadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen ambulans ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan çıkartılan Berna Zeybek’ in hayatını kaybettiğini belirledi. Balçıktan dolayı çıkarılamayan Ahmet Demir ise Konya’dan gelen dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Demir ve Zeybek’ in yakınları sinir krizleri geçirirken, geride ise suya girmeden önce çıkardıkları ayakkabı ve elbiseleri kaldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kuzenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bozkır Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan Demir ailesinin Konya’da yaşadığı ve baba Memiş Demir’ in sebzecilik yaptığı, Bayram için geldikleri Sorkun’dan kızları Emine Zeybek’in yanına ziyarete geldiği öğrenildi.




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