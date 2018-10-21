Kapüşonlu şüphelinin bıraktığı şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Konya'da kapüşonlu ve kabanlı bir şahsın bıraktığı iddia edilen şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Patlatılan çantanın ise içi boş çıktı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde ile Müneccimbaşı Sokak kesişimine üzerinde kaban ve kapüşon bulunan bir şüphelinin kaldırım üzerinde bulunan bir araç yanına çanta bıraktığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri tarafından da çantanın durumunun şüpheli bulunması üzerine olay yerine Bomba İmha ekipleri çağrıldı. Bomba uzmanı ekip özel kıyafet giyerek çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Çantanın içi ise boş çıktı.

Araç sahibine 108 lira para cezası kesildi

Kaldırım üzerine park ettiği aracının yanında şüpheli çanta koyulan Ferhat Gökmen‘e ise 108 lira para cezası kesildi. Ferhat Gökmen, “Arabayı park etmiştim buraya polisten telefon geldi. Biz de aracın başına geldik. Çanta yanında olduğu için aracı da çekemiyoruz. Fünyeyle patlatılacak. İnşallah içinde kötü bir şey yoktur ümidimiz o yönde. Bize de bir para cezası olacak yasak bölgeye parktan dolayı, olacağı varmış. Varsın vatandaşa zarar gelmesin araba önemli değil bir şekilde hallolur” dedi.

Vatandaşlar çantanın olduğu yere akın etti

Bomba uzmanı ekip tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantanın bulunduğu yere vatandaşlar akın etti. Çantanın son durumunu görmek isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşların ise bu anları cep telefonun kamerası tarafından kaydetmesi dikkat çekti.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çantayı bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.