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09 Mayıs 2018 11:12

Kar maskeli oto teybi hırsızları yakalandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobillerden teyp çaldığı iddia edilen kar maskeli hırsızlık şüphelileri yakalandı.

Kar maskeli oto teybi hırsızları yakalandı

09 Mayıs 2018 11:12


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde son bir hafta içerisinde meydana gelen çok sayıda otodan teyp hırsızlığı ihbarı üzerine olayın fail ya da faillerini yakalamak için harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bahçelievler Mahallesi’nde seyir halindeki bir motosikletin sürücüsünden şüphelenerek takip eden ekipler, "dur" ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsünün kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından yakalanan E.Ö’nün (19) kullandığı motosiklette 3 adet oto teybi bulan ekipler, teyplerle birlikte motosikletin de çalıntı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık olayını H.S. (18) ile birlikte gerçekleştirdiğini beyan etmesi üzerine bu şahıs da çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Zanlının basit yaralama suçundan arama kaydının olduğunu belirleyen ekipler, suçlamaları kabul eden H.S.’nin iş yerinin şantiyesindeki kaldığı odada da arama yaptı. Aramada ranza altındaki valiz ve poşet içerisinde 9 adet daha çalıntı oto teybi ile bu teyplere ait MP3 playerler, flash bellekler ve hırsızlık olaylarında kullandıkları kar maskesi ile 6136 yasa kapsamında suç teşkil ettiği değerlendirilen 3 adet bıçak ele geçirildi. Oto teybi hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak polisin incelemesi sürüyor.




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