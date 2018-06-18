Programa katılan KONESOB’a bağlı odaların başkanlarıyla tek tek tokalaşan ve bayramlarını tebrik eden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Türkiye olarak birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirildiğini belirtti. Programa katılan Konya Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda Atiker Konyaspor Kulübü As Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Günbaş’a kulüp yöneticiliğiyle ilgili hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Muharrem Karabacak, Konya’nın, özellikle de esnaf teşkilatı olarak odaların, oda başkanları ve yöneticilerinin Atiker Konyaspor’a sahip çıkması çağrısında bulundu. Başkan Karabacak açıklamasında, "Konya’mızda 55 bine yakın üyesi olan önemli bir sivil toplum kuruluşu ve esnaf teşkilatıyız. Çok önemli bir misyonu temsil ediyoruz. Bu misyon içerisinde Konya’mızın değeri olan Atiker Konyasporumuzu da ihmal etmemeli ve sahip çıkmalıyız. Önümüzdeki sezon Atiker Konyasporumuz için çok önemli bir dönem. İnşallah şehrimizin markasına daha fazla sahip çıkalım, üyelerimizi, tüm esnaf ve sanatkarlarımızı maçlara gitmeleri konusunda teşvik edelim" ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor Kulübü As Başkanı Mehmet Günbaş da, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak’a destek sözleri ve temennileri konusunda teşekkür etti.