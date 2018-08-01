Eğitim programları kapsamında konuk olan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, esnaflık kültürünü anlattı. MÜSİAD Konya Şubesi brifing salonunda gerçekleştirilen programda konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Esnaf Odaları olarak İŞ-KUR ile birlikte girişimcilik kursları düzenlediklerini ve bu sayede vatandaşlara esnaflığı teşvik ettiklerini kaydetti. Kurslara bugüne kadar yaklaşık 3 bine yakın vatandaşa belgelerinin verildiğini ifade eden Karabacak, “Bu belgelerle şu an işyerini açmış olan, hükümetimizin 50 bin lira hibesini, devamında 100 bin liraya kadar da faizsiz kredisini kullanan ve üretimde yerini alan, daha fazla istihdam alanı oluşturan sektörler oluşturmaya çalıştık. Bu işe de Oda olarak vesile olduk. Bu bizim için önemliydi. Tüm kurslarda ilgili sektörlerin Oda başkanlarıyla birlikte kursiyerlerimizin karşısına geçiyoruz, onlara hayata, esnaflığa dair veya sisteme dair bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Kısaca esnaflığı onlara teşvik etmiş oluyoruz. Her zaman amacımız, kepenk kapatan esnaftan ziyade yeni vergi levhaları alan esnaf ve sanatkarlar oluşturmak olmuştur. Aracılığı o dönemden bu yana sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Amaçlarımızdan birisi de sürekli proje üreten, hükümetimizin vermiş olduğu destekleri esnaflarımıza yansıtan ve onların işlerini kolaylaştıran ve bu tarz hibelerden faydalanmalarını sağlayan bir Esnaf Odaları Birliğini oluşturmak. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve MEVKA, Avrupa Birliği Projeleri kapsamında ortak yürüttüğümüz 2 çalışmamız kabul edildi. Yakın bir zamanda başlamayı düşünüyoruz. Bu projemizde ise amacımız esnafımıza yol gösterici olmak. Bazı prosedürlerin kolaylaştırılmasını sağlamak istiyoruz. Amacımız Türkiye’de söz sahibi olacak bir Esnaf Odaları Birliği’ni oluşturmak. Birliğimize bunu yaptık. Esnaflarımızın bağlı olduğu sektörlere yön vermeliyiz. Son dönemlerde gördüğümüz gibi ülkemizin üzerinde baskılar var. Euro, dolar bandında yükselişler söz konusu. Bu tür yükselişlere karşı Esnaf ve Sanatkarlar olarak bizlerin de daha çok çalışması, üretmesi ve istihdama fayda sağlaması gerekiyor. Bununla birlikte çekmiş olduğumuz sıkıntıları, sahadaki problemleri hükümetimize iletmek suretiyle düzenlemeler yapılmasını sağlamak amaçlarımız arasında. Esnafımız ve hükümetimiz arasındaki köprüyü oluşturmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreç içerisinde de bunu sağlamaya devam edeceğiz. Devletimizin KOSGEB, İŞ-KUR üzerinden üretici esnaflarımızın yararlanabileceği birçok destekleri var. Bunları anlatmak zorundayız. Esnaf Teşkilatı olarak Konya nüfusunun dörtte birini oluşturuyoruz. Dörtte birini temsil ederken de yaşanmış olan bütün olumsuz toplumsal olayların karşısında duran esnaf ve sanatkarlarımız olmuştur. Bu bir ahilik ve teşkilatlanma kültürüdür. Bildiğimiz gibi ahilik teşkilatlanmasının tohumları Selçuklu döneminde Konya’da atıldı. Bu kültür Konya’da oluşturuldu, gelenek ve görenekleri yine Konya’dan çıktı. Ben bütün esnaf ve sanatkarımıza bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum. Konu vatan ve millet olunca neler yapılması gerektiğini ders niteliğinde öğretiyorlar. Aslında esnaf ve sanatkârın bu yapısının üniversitelerde tez konusu olarak da okutulması gerekiyor. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de çalıştaylar düzenleyerek bu yapının daha farklı bir hale getirilmesidir” diye konuştu.

Programın sonunda Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı Kadir Başaran, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak’a hediye takdim etti.