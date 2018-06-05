Karabacak: “Odalarımız istihdam projelerine destek oluyor”

Son olarak Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odamızın yapmış olduğu girişimcilik kursuyla toplamda bin 750 girişimcimize kurs verdik” dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, İŞKUR ile yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri hakkında bilgi verdi. Başkan Karabacak, uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin devam ettiğini hatırlatarak, istihdama katkıda bulunmak, yeni esnaf ve sanatkârlar oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Girişimcilik kurslarının amacına ulaştığını vurgulayan Karabacak, "İŞKUR İl Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde her yıl dönemler halinde girişimci vatandaşlarımıza kurslar düzenliyor ve girişimcilerimize yönelik istihdam projesine vesile olmaya devam ediyoruz. Bu eğitimler kendi işini kurmayı düşünen, ilk defa iş kuracak girişimcileri desteklemeye yönelik. Kurs aldıktan sonra işini kuracak olanlar 50 bin TL hibe, 100 bin TL geri ödemeli destek olmak üzere 150 bin TL’ye kadar KOSGEB tarafından desteklenmektedir. Kursların düzenlenmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen başta İŞKUR Konya İl Müdürümüz Sayın Emrah Keleş olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.