Karabacak: "Seçimin galibi Erdoğan ve Türk demokrasisidir"

Seçimin galibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk demokrasisidir" dedi.

KONESOB Başkanı Karabacak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "24 Haziran seçimleri, çıktığımız Büyük Türkiye yolunda ülkemiz adına oldukça önemliydi” diyen Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Türk halkı bu seçimde de güçlü Türkiye’den, güçlü liderden, istikrar, adalet ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır" ifadelerini kullandı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Karabacak, "Esnaf Teşkilatı ve tüm esnaf ve sanatkarlarımız adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı başarısından ötürü tebrik ediyoruz. Türkiye, 24 Haziran seçimlerinde tüm dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. Ülke genelinde yapılan seçimlerde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması da sevindirici bir gelişmedir. Esnaf Teşkilatı olarak ülkemizin büyük Türkiye hedeflerine ulaşacağına olan inancımız tamdır. Cumhurbaşkanlığında ve genel seçimlerde alınan sonuçların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza, seçilen milletvekillere ve parlamentoda Konya’mızı temsil edecek Konya milletvekillerimize de başarılar diliyorum" dedi.