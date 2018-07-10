Karabacak: "Yeni Türkiye’miz hayırlı olsun"

Başkan Karabacak, "Yeni Türkiye’miz, yeni Başkanımız ve yeni kabinemiz hayırlı olsun" dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili açıklamasında, yeni yönetim sisteminin Türkiye’ye ve Türk insanına hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Yeni yönetim sisteminin hayata geçmesiyle birlikte ülkemizin önündeki engeller ortadan kalkacak, müreffeh bir Türkiye hedefine hızla ilerleme sağlanacak, uygulamaya konulan yeni yönetim sistemi ile birlikte ekonomide yapısal reformlar hızla başlatılacaktır. Esnaf Teşkilatı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, yeni Türkiye’mizin ilk Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığının ve yeni kabinenin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlar olarak ülkemizde istikrarın hakim olmasını, barışın, huzurun ve ekonomimizde de olumlu havanın devamını, birlik ve beraberlik içerisinde hayatımızı idame ettirmek, geleceğe ve yarınlara da güvenle bakmak istiyoruz."