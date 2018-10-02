Karabacak'tan birlik ve beraberlik çağrısı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan dedikodular ve iftira içerikli paylaşımlar yüzünden Konya'nın itibarının küçük düşürülmeye çalışıldığını hatırlatarak, "Toplumsal huzurumuzu bozmak, gelişen ekonomimize engel olmak ve Türkiye'nin önünü kesmek adına yapılan tüm manipülasyonlara karşı birlik beraberliğimize daha fazla önem vermeliyiz" dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak yaptığı yazılı açıklamada, küresel güçlerin Türkiye üzerinde ekonomik bir oyun oynadığını, Türk insanının da bu oyuna gelmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Karabacak, “Millet olarak tek yürek olduğumuz sürece aşılamayacak zorluk yoktur. Toplumsal huzurumuzu bozmak, gelişen ekonomimize engel olmak ve Türkiye'nin önünü kesmek adına yapılan tüm manipülasyonlara karşı birlik beraberliğimize daha fazla önem vermeliyiz. Esnaf Teşkilatı olarak tüm ekonomik saldırılara, yapılan algı operasyonları ve dedikodulara karşı tek vücut dimdik devletimizin arkasındayız. Türkiye'ye yönelik siyasi, diplomatik ve ekonomik operasyonlara karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılmış olan, 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' vurgusunun önemine dikkat çekiyor ve sonuna kadar bu değerlere sahip çıkacağımız sözünü veriyoruz. Hükümetimizin hazırladığı yeni ekonomik programa da destek vereceğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Algı operasyonlarına dikkat edilmeli"

Son günlerde Konya gündemini meşgul eden ve özellikle sosyal medya üzerinden Konya firmalarına yönelik yapılan iftira içerikli paylaşımları da eleştiren Başkan Karabacak, "Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiği, milli birlik ve beraberliğin önem kazandığı bir süreçte, birilerinin oturduğu yerden sosyal paylaşım mecrasını kullanarak iftira ve karalama kampanyası yürüttüğüne üzülerek şahitlik ediyoruz. Belli merkezlerce yürütülen bu algı operasyonları ve çirkin iftiralar yüzünden hem Konya insanımız hem de firmalarımız zarar görüyor. Esnaf Teşkilatı olarak bu durumdan oldukça rahatsızız ve bu davranışlarda bulunanları protesto ediyoruz. Bu ülkeyi, vatanını şehrini seven insanlar olarak iş üretelim, Konyamıza ve firmalarımıza hep birlikte sahip çıkalım" dedi.