Karabacak’tan okul servisi uyarısı

Başkan Karabacak, "Velilerimizden istirhamımız, lütfen ’C’ plakaya dikkat edelim" dedi.

Okul taşımacılığında çocukların güvenliğini tüm şartlarını yerine getirmiş ve kayıtlı şoför esnafının koruyacağına dikkat çeken KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Çocuklarımızın güvenli şekilde okula gidip gelmelerinin sorumluluğu çok önemli. Vergisini veren, oda kaydı olan, servisçilik yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan, aracında rehberlik edecek personel bulunduran ve son teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve kurallara uyan, zorunlulukları yerine getiren, velileri kandırmayan esnafımız tercih edilmeli. İzmir’de korsan bir araçta hayatını kaybeden evladımız bizleri derinden üzdü. Savunmasız olan çocuklarımızın bu tarz araçlarda taşınmasını şiddetle kınıyoruz. Bu tür üzücü olaylara maruz kalmamak için velilerimizden evlatlarımızı, 42 C ... plaka serili araçlara emanet etmelerini önemle rica ediyoruz. 42 C ... plakalı araçlarımız, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun özelliklere sahip olan araçlardır" dedi.

"Yönetmeliğe dikkat edilmeli"

Başkan Karabacak, servis araçlarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yayımlanan yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığının kontrol edilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Başkan Karabacak şöyle devam etti: "Yönetmelikte belirtilen şartlara haiz araçlarımız ve seçkin personelimizle çocuklarımızın ulaşım hizmetini ifa ediyoruz. Araçlarımızın her yıl TUVTURK muayene istasyonunca kontrolleri yapılmış olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Şube Müdürlüğünce uygunluk belgeleri verilmektedir. Bizler esnafımız, şoför arkadaşlarımız, rehber personelimiz ve oda olarak taşıdığımız sorumluluk bilinciyle sezon hazırlıklarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Karabacak, Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) genel kurul kararıyla fiyatların yıllık olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Okul servis fiyatlarına geçen yıla oranla yüzde 18 zam yapıldı. 1 Temmuz 2018 ile 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında geçerli olacak okul servis ücretleri, 0-3 km için yıllık 1.515 TL, 0-6 km için 1.605 TL, 0-12 km için 1.665 TL ve 0-20 km için de 1.780 TL olarak belirlendi. Servis taşıma ücretleri eğitim-öğretim günü baz alınarak belirlenmiş olup, resmi tatiller ve ara tatil hesaplamanın içine alınmamıştır" ifadelerini kullandı.

Başkan Karabacak, 2018-2019 eğitim-öğretim sezonunun tüm eğitim camiasına ve okul servisçiliği yapan oda üyesi esnaf sanatkarlara hayırlı olması temennisinde de bulundu.