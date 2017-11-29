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29 Kasım 2017 11:49

Karamercan: "Esnafımıza elektrik, doğalgaz ve su için özel tarife uygulanmalı"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, esnaf ve sanatkarın girdilerinin son dönemde arttığını belirterek, "Esnafımıza elektrik, doğalgaz ve su için faturalarda özel tarife uygulanmalı.

Karamercan:

29 Kasım 2017 11:49

Basit usulde vergilendirilen esnaflarımız için sağlanan gelir vergisi muafiyeti diğer esnaflarımıza da yaygınlaştırılmalı" dedi.


2017 yılın içerisinde akaryakıt ve diğer temel girdilerde yaşanan artışlar yüzünden esnaf ve sanatkarın asgari ücret, Bağ-Kur primleri, vergi ödemeleri gibi kalemlerde ödeme güçlüğü çektiğini hatırlatan KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Hükümetin esnaf ve sanatkara çeşitli indirimler uygulaması talebinde bulundu.



“İndirime gidilmeli”


Son dönemde esnaf ve sanatkarın girdilerinin arttığına dikkat çeken KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, “Esnafımız maalesef 2017 yılı başından beri asgari ücret, Bağ-Kur prim artışları gibi kalemlerden dolayı geçimini zor sağlamaktadır. Vergisi, sigorta primi, işyeri genel giderleri gibi ödemelerden dolayı da elinde avucunda bir şey kalmayan esnaflarımızın bu girdilerinde indirime gidilerek ucuz akaryakıt, ucuz elektrik, doğalgaz ve su tarifeleri uygulanmalı. Basit usulde vergilendirilen esnaflarımız için sağlanan gelir vergisi muafiyeti diğer esnaf ve sanatkarımıza da yaygınlaştırılmalı” dedi.


Günümüz ekonomik şartlarında, global büyük şirketlerin düzenlediği kampanyalar yüzünden küçük esnaf ve sanatkarın haksız rekabete uğratıldığını vurgulayan Başkan Karamercan, "Temel girdileri sürekli artan ve bu girdiler yüzünden satış yapmakta zorlanan esnaf ve sanatkarımızın maalesef beli bükülmektedir. Günümüz ekonomik şartlarında haksız rekabetin tam ortasında kalmış esnafımız Hükümetimiz ve devletimiz tarafından desteklenmeli ve ticaretin önünü açacak teşvik çalışmaları mutlaka yapılmalıdır" diye konuştu.




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