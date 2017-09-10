Karamercan: "Herkes okul servis şoförü olamayacak"

2017 - 2018 Eğitim-Öğretim yılının eğitim camiasına, öğretmen ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunan ve tüm öğrencilere başarılar dileyen KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, okul servisleri konusunda da açıklamalarda bulundu. Tüm servis sürücülerinin TESK tarafından hazırlanan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından resmi gazetede yayınlanan servis şoförü standartlarına uymalarının zorunlu olduğunu hatırlatan Başkan Karamercan, "Artık herkes servis şoförü olamayacak, bununla ilgili yeterlilik hazırlanıyor ve yeterliliğin hazırlanması ile artık her önüne gelen servis şoförlüğü yapamayacak. Mutlaka MYK tarafından yayınlanan standartlar doğrultusunda yapılacak sınavlardan başarı ile geçmesi gerekiyor. Yani artık servis şoförlüğü için ehliyet ve SRC belgesi yeterli olmayacak. Yeni düzenleme ile servis şoförlüğü belli bir düzene getirilecek, ahlaki ve toplum değerlerine uyan sürücülerimiz hizmet verecek" dedi.

"Rehber personel eşliğinde inip binecek"

Servis aracı şoförü meslek standardının Resmi Gazetede yayınlandığını hatırlatan Başkan Karamercan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Ulusal meslek standardı ile mesleğin tanımı yapıldı ve buna göre öğrenciler araçlara rehber personel eşliğinde bindirilerek yaş gruplarına ve fiziksel özelliklerine göre oturtulacak. Her öğrencinin emniyet kemeri takması sağlanacak, servis aracı şoförü trafikte kurallara uygun ve güvenli bir sürüş gerçekleştirecek. Öğrenciler rehber personel yardımıyla araçtan indirilecek. Servis aracı şoförü öğrencileri indirdikten sonra araçta unutulan malzemeleri kontrol edecek, öğrenciler servis aracına mevcut listeye göre kontrol edilerek alınacak. Servis aracı şoförleri, ilgili meslek kuruluşları tarafından verilecek eğitimleri de takip etmekten sorumlu olacak. İlgili kurumlar okul servis araçlarına ilişkin yapacakları düzenlemelerde, servis aracı şoförü ulusal meslek standardını göz önünde bulunduracak ve standart dışına çıkan servisçilerin belgeleri iptal edilecek."

"Velilere korsan servis uyarısı"

Açıklamasında, "Çocuklarımız ülkemizin geleceği, yavrularımızın güvenliğinden hepimiz sorumluyuz" diyen Başkan Karamercan, "Üç kuruş ucuz olsun diye korsan servis araçlarını tercih etmeyin. Odalarımız tarafından yakından denetlenebilir servis aracılarımız var. Yeni düzenlenen standart ve yeterlilik doğrultusunda hazırlanan sınavlarda gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteremeyenler başarısız sayılacak ve servis şoförlüğü yapamayacak. Çocuğunun güvenli şekilde okula gidip eve dönmesini her anne baba istiyor. Fakat piyasada denetimden uzak okul servis araçları hayli fazla. Rastgele iyi araştırılmamış servis aracı ile anlaşmalar yapılıyor. Velilere sesleniyorum lütfen bu konuya dikkat edin ve korsan servislerden uzak durun" diye konuştu.