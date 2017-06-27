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27 Haziran 2017 15:20

Karamercan’dan Başkan Akyürek’e teşekkür

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, 30 Ramazan ayı boyunca KONESOB’a bağlı Konya merkezdeki Odalara ve üyelerine iftar programı düzenleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.

Karamercan’dan Başkan Akyürek’e teşekkür

27 Haziran 2017 15:20


Konya Protokol Bayramlaşma programına katılan KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, tüm protokol üyeleriyle bayramlaştıktan sonra programın ev sahibi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in de Ramazan Bayramını tebrik etti. Daha sonra Başkan Tahir Akyürek’e teşekkürlerini ileten KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini ve esnaf odaları adına düzenlenen iftar programlarının taktire şayan olduğunu söyledi.


Başkan Karamercan konuşmasında, "Sayın Başkanım, gerçekleştirmiş olduğunuz iftar programlarıyla Türkiye’de bir ilke imza attınız, bu anlamlı ve örnek iftar programlarını gören ve duyan birçok şehrin Esnaf Odaları Birlik Başkanları beni arayarak size ve ekibinize teşekkür etmemi istedi. Hatta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızı bizim şehre transfer edelim diyen Birlik Başkanımız bile oldu" diyerek Başkan Tahir Akyürek’e övgülerini iletti.


Başkan Tahir Akyürek de KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan’ın bayramını tebrik etti ve konuyla ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bayramlaşma programı sonunda Başkan Akyürek, KONESOB Başkanı Karamercan, Genel Sekreter Hasan Kılca ve basın mensupları ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.




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