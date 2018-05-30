Karapınar Şehir Konağı hizmete açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende yaptığı konuşmada, bugüne kadar Karapınar’a 60 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, “Belediyecilik, hep ileriye götürmek ve hep daha iyi şeyler yapmaktır. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu başarısını daha ileriye taşımak için Selçuklu’da edindiğimiz tecrübeyi Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısı ve gençliğin enerjisini birleştirerek tüm şehrimize hizmet etmek için hep birlikte gayret edeceğiz” dedi.

"24 Haziran yeni Türkiye’nin kapısını açacak"

Ülke olarak çok önemli bir seçimin arefesinde olduklarını, bugüne kadar olduğu gibi 24 Haziran’da da Karapınar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye en yüksek oyu vereceğine inandığını kaydeden Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımız Konya’ya özel ilgisi olan, Konya’yı seven, hepimizin ve ümmetimizin lideri. Bizler de 2 Haziran’da mitingle Konya’dan onu coşku ile 24 Haziran seçimlerine doğru mutlu bir şekilde yolcu edeceğiz. Konya her zaman gereğini yapmıştır. Çünkü Konya olarak biz, AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza destek vererek Filistin’deki, Myanmar’daki, Sudan ve Suriye’deki kardeşlerimize destek vermiş oluyoruz. 24 Haziran’da da Karapınar ve Konya olarak Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği vereceğiz. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnanıyoruz ki 24 Haziran, Yeni Türkiye’nin kapısını açacaktır” diye konuştu.

"Lider ülke Türkiye hedeflerine ulaşacağız"

Önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, bugüne kadar birçok önemli yatırım ve hizmete imza attıklarını belirterek, “Belediye başkanlarımızın desteği, çalışma arkadaşlarımızın gayreti, muhtarlarımızın işbirliği ve parti teşkilatlarımızın güç vermesiyle şu anda Türkiye’de Yeni Büyükşehir Yasası uygulamasının en başarılı şekilde uygulandığı şehir Konya oldu. Cumhurbaşkanımızın yanında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dimdik durursak emin olun 2023 hedeflerine de, 2053 hedeflerine de 2071 hedeflerine ve Lider Ülke Türkiye hedeflerine de ulaşacağız. Bütün kardeşlerimizin desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bizi dolarla sarmaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar"

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de birilerinin Türkiye’yi dolar üzerinden vurmaya çalıştığını dile getirerek, “Bugün dolarla, dövizle uğraşıyorlar ve ekonomiyi sarsmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Çünkü yine milletimiz buna karşı dik duruyor ve hainlere fırsat vermeyecek. Hep beraber birlik içinde Cumhurbaşkanımızın arkasında durarak 24 Haziran’da büyük bir çoğunluk ve oranla hem Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz hem de parlamentoyu büyük bir oranla seçmiş olacağız. AK Parti’ye olan teveccüh artarak devam ediyor. Çünkü 16 yılda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemiz baştanbaşa ihya oldu. AK Parti’nin davası millet davasıdır. AK Parti’nin davası bu ülkeyi dünya ile rekabet edecek lider ülke konumuna getirme davasıdır” dedi.

"İlçemiz çok büyük hizmetler aldı"

Törende son olarak söz alan Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ise Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ile birlikte önemli hizmetlere imza attıklarını dile getirerek, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Karapınar Şehir Konağı, dualarla hizmete açıldı ve protokol şehir konağını inceledi.