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Karapınar'da son bir ayda 10 obruk oluştu

Konya’nın Karapınar ilçesinde, son bir ay içerisinde 7-10 arasında yeni obruk oluştuğu açıklandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, son bir ay içerisinde 7-10 arasında yeni obruk oluştuğu açıklandı.


Karapınar ilçesinde yeni obruklar oluşmaya devam ediyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) teknik ekipleri yeni obrukları inceleyerek yer tespiti yaptı. Yapılan incelemelerde son bir ay içerisinde 7-10 arasında yeni obruk oluştuğu tespit edildi. Obrukların ağırlıklı olarak tarlalarda oluştuğu gözlemlenirken, bir obruk Kilkit Yaylasında yerleşim yerinin çok yakınında oluştuğu gözlemlendi.


AFAD Müdürlüğü'nün obruk sorunlarına yönelik ilgili kuruluşlarla birlikte yürüttüğü projenin sonucunda, ‘Obruk Duyarlılık Haritası' oluşturularak riskli alanların derecelendirilmesinin sağlanacağı ve buna göre gerekli çalışmaların yürütülmesinin planlandığı bildirildi.

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