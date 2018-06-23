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23 Haziran 2018 10:09

Karayoluna çıkan şahıs otomobilin çarpması sonucu öldü

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında karayoluna çıkan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karayoluna çıkan şahıs otomobilin çarpması sonucu öldü

23 Haziran 2018 10:09


Kaza, saat 05.30 sıralarında Kulu Makas mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu istikametine seyir halinde M.S.Ü. idaresindeki 34 DP 8120 plakalı otomobil, karayoluna çıkan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs şarampole fırlarken, otomobil sürücüsü de kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri şarampoldeki şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Cesedin 40 yaşlarında bir erkek şahsa ait olduğu tespit edildi.


Olayın ardından kaza Cumhuriyet Savcısına bildirildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından çarpan otomobil ve kaza yerinde inceleme yapıldı. Otomobil sürücüsü M.S.Ü. de ambulans ile Kulu Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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