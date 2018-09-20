Karayolundan karşıya geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu öldü

Konya'da karayolundan karşıdan karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yol kenarına savrulan 29 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Konya Ankara Karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmek için karayoluna çıkan 29 yaşındaki Ayşe Bağrıaçık'a karayolunda seyir halinde olan Vural K. idaresindeki 70 BC 147 plakalı otomobil çarptı. Genç kadın çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Bağrıaçık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Bağrıaçık'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ayşe Bağrıaçık'ın ayakkabısı ve çantası da olay yeri yakınında bulundu. Öte yandan, sürücü Vural K'nin 4 öğrencisiyle birlikte Ankara'ya badminton müsabakası için Karaman'dan yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.