Kardeş şehir Gwangjin'den Ereğli'ye ziyaret

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven'in ev sahipliğinde Gwangjin Belediye Başkanı Kim Sun-Gap ve beraberindeki heyet Ereğli'yi ziyaret etti.

Gwangjin Belediye Başkanı Kim Sun-Gap ve beraberindeki heyet ilk önce kaymakamlık binasında Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Heyet daha sonra buradan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katıldı. Belediye Meclis Salonunda Ereğli Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bir tanışma toplantısı yapıldı. Tanışma toplantısında konuşan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “1953'te Kore Savaşı ve Türk Milletinin Türk Ordusu ile birlikte Kore halkının yanında yer almasıyla başlayan ilişkilerimiz günümüze kadar hem Ereğli ölçeğinde hem de Türkiye olarak karşılıklı saygı, sevgi ve özellikle samimiyet içerisinde devam etmektedir. Özellikle 2001 yılından itibaren Ereğlimiz ve Kwangjin şehirlerinin kardeş şehir olması, bugüne kadar karşılıklı olarak başkanlar ve heyetler düzeyinde ziyaretlerin olması bizleri çok mutlu ediyor. Geçen yıl kardeş şehrimiz Gwnagjin'e ziyaret hazırlıkları yaparken ülkemizde gerçekleşen 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi ile ilgili olağanüstü hal yasasının olmasından dolayı ziyaretimizi gerçekleştiremedik ama sizleri aramızda görmek bizi daha da mutlu etti. Artık bu kardeşliğin, karşılıklı saygı, sevgi ve samimiyetin perçinleşmesi için iki şehir arasında ortak projelerle somutlaştırılmasını istiyoruz. Bu konuda önceliğimiz istihdam da sağlayacak fabrika, Gwangjin Parkımızın daha da geliştirilmesi ve engelli vatandaşlarımıza yönelik çeşitli projeler olacaktır. Ayrıca Karapınar'da kurulacak güneş enerjisi sisteminde çalışacak Koreli vatandaşların şehrimizde barınmalarında ve her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu konuda başkan ve ekibinin bakış açısının olumlu olması da bizim için çok değerlidir. Bu vesileyle daha çok görüşme imkanımız olacaktır. Ereğlimiz 145 bin nüfusa sahip ve 87 mahalleden oluşuyor. Ekonomik dengelerimiz ve sirkülasyonumuz tarım, bitkisel üretim ve hayvansal üretimdir. Son yıllarda tarım ve tarıma dayalı sanayide de adından söz ettiren bir şehiriz. Biliyoruz ki dünyanın en stratejik sektörü tarım çünkü insanların besin kaynağı tarıma dayalıdır. Bu anlamda yetiştiricilerimiz, üreticilerimizle insanlar için sağlıklı besinler üretmeye gayret ediyoruz. Ayrıca istatistiksel anlamda Türkiye'nin en çok süt üreten ilçesiyiz. Ereğli'miz her geçen gün gelişiyor ve büyüyor” ifadelerini kullandı.

Gwangjin Belediye Başkanı Kim Sun-Gap ise, “Kardeş şehrimiz Ereğli'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Öncelikle misafirperverliğinizden ve samimi yaklaşımlarınızdan dolayı Belediye Başkanımız Özkan Özgüven başta olmak üzere hepinize şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum. Ereğli sürekli gelişen ve büyüyen güzel bir şehir. Belediye başkanımızın da belirttiği gibi somut projelerle sevgi, saygı ve samimiyet çerçevesinde yürüttüğümüz ikili ilişkilerimiz daha da ilerleyebilir. Buna katkımız olması da bizleri ayrıca mutlu eder. Özellikle engelliler ve belediye başkanımızın vatandaşlarımıza gösterdiği ilgi bizim için çok kıymetlidir. İkili ilişkilerimizin artması dileğiyle bizleri şehrinizde misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Karşılıklı tanışma ve hediyelerin ardından başkanlar ve heyetler özellikle Gaziler Derneğinde Kore gazileri ve diğer gazilerle ile bir araya geldi. Protokol ve heyet üyeleri Anfoder'in Ereğli'yi anlatan fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirilen programda daha sonra da şehirde bir dizi ziyaretlerde bulundu.