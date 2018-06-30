Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 18:22

Karga anız tarlasını yaktı

Konya’nın Kulu ilçesinde, elektrik tellerine konarak alev alan kargaların neden olduğu iddia edilen yangında 130 dekarlık anız tarlası kül oldu.

Karga anız tarlasını yaktı

30 Haziran 2018 18:22


İddiaya göre, Kulu Karacadağ yolu üzerinde elektrik direğine konan kargalar tellere temas edince yanarak yere düştü. Yerdeki kurumuş otlar tutuşarak alevler anız tarlasına sıçradı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda söndürebildi.


Arsa sahibi Korkmaz Kılıç, elektrik direğinden gelen sesten sonra direkten aşağıya düşen kuşları gördüğünü bu arada aniden anız tarlanın yanmaya başladığını görünce söndürmek için mücadele verdiğini söyledi. Kılınç, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerini aradığını dile getirerek, "İtfaiye ekipleri yangını greyder, traktör ve iş makineleri yardımıyla 50 dakika içerisinde söndürerek kontrol altına aldı. 130 dekarlık alan tamamen yandı. 100 adet üzüm asması da alevlerden etkilendi. Elektrik direklerine kuşkonmaz aleti bağlanması gerekir. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağım" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç