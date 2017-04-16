Karı kocaya evinde bıçaklı saldırı

Olay, merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Özgümüş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Recep K. ve arkadaşı, bir süredir tehdit ettikleri öne sürülen Harun B.’nin evine gitti. Harun B. ile şahsılar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Recep K. ve arkadaşı, yanlarındaki bıçakla Harun B. ve karısı Mehtap B.’yi bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin 42 SC 550 plakalı araç ile kaçtıklarını tespit etti. Olayı gerçekleştiren Recep K. ve arkadaşı apartmanın çevresinde gezerken polis tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Büyükkum Köprü Caddesi üzerinde yakalanarak gazaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.