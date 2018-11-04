Karısını bıçaklayan zanlı yolda yürürken yakalandı

Konya'da şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddia edilen karısını 3 yerinden bıçaklayan şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yolda yürürken yakalandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Avanslı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki müstakil evde yaşayan Melek Ç. ile aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik bulunan kocası Bayram Ç. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Bayram Ç. eşini 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Melek Ç.'nin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Melek Ç., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bayram Ç.'yi olaydan yaklaşık 2 saat sonra merkez Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.